Новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло 19 марта в Японии

Новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу, 19 марта, на северо-востоке Японии. По данным японских сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован в префектуре Ибараки к северо-востоку от Токио.

Предупреждение об угрозе цунами не объявлялось. В японской столице во время землетрясения дрожали дома. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Сейсмологи заявляли сегодня о двух землетрясениях субботним утром магнитудой 5,4 и 5,9 у острова Хонсю.

В общей сложности, у восточного побережья Японии с 11 марта зафиксированы 262 повторных землетрясения магнитудой 5,0 и выше.

Напомним, 11 марта я Японии произошло само разрушительное землетрясение в истории страны магнитудой 9. Подземные толчки привели к гигантским, высотой более 20 метров цунами.