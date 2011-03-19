В водопроводной воде в Японии обнаружен радиоактивный йод

В водопроводной воде в пяти центральных префектурах Японии обнаружен радиоактивный йод. Об этом сообщает министерство науки и образования страны.



Элемент был обнаружен на территории префектур Токио, Сайтама, Тиба, Гумма, Тотиг. При этом в Тотиги и Гумма в воде обнаружен также радиоактивный цезий, пишет ИТАР-ТАСС.



Как заявляют в министерстве, уровень радиоактивных частиц не оказывает воздействия на здоровье человека.