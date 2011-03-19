В Йемене полиция расстреляла демонстрантов

Во время столкновений манифестантов с полицией в Адене на юге Йемена сотрудники силовых структур открыли огонь на поражение. Сообщается, что четверо демонстрантов получили ранения.



Стычки вспыхнули после того, как стражи порядка попытались разобрать баррикады, установленные сторонниками оппозиции около двух недель назад в одном из районов города. После штурма разъяренная толпа направилась к полицейскому участку с намерением сжечь его.



Между тем, по данным медицинских источников, число жертв учиненной в пятницу расправы над демонстрантами в Сане достигло 52 человек.