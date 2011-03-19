После землетрясения японский полуостров сдвинулся на 5,3 метра

Полуостров Осика на северо-востоке основного японского острова Хонсю в результате землетрясения 11 марта сдвинулся на 5,3 метра в юго-восточном направлении и опустился на 1,2 метра.



Смещение полуострова, который входит в состав префектуры Мияги, является самым значительным сдвигом земной коры за всю историю наблюдений, сообщает РИА "Новости". Ранее Институт географии Японии считал крупнейшим сдвигом коры смещение на 4,4 метра к юго-востоку в районе города Минамисома (Мияги).