Два землетрясения произошли у берегов Японии

У восточного побережья острова Хонсю в Японии произошли два землетрясения магнитудой 5,4 и 5,9, сообщает Геологическая служба США. Подземные толчки зафиксированы в 04.27 и 05.23 по московскому времени.



По данным метеорологического управления страны, всего с прошлой пятницы у побережья страны произошло 262 землетрясения. Этот показатель стал рекордным и в 2,5 раза превысил частоту афтершоков, зарегистрированных после землетрясения магнитудой 8,2, которое произошло в 1994 году у восточного побережья острова Хоккайдо.