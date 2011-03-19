Продукты питания в Японии заражены радиацией - специалисты

Продукты питания в районах, прилежащих к аварийной АЭС "Фукусима-1", заражены радиацией. Специалисты, исследовавшие молоко и шпинат, обнаружили в них уровень радиации, опасный для здоровья.



Анализ молока был взят из префектуры Фукусима, где находится АЭС "Фукусима-1", шпината - из соседней префектуры Ибараки, заявил генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано в субботу на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN.