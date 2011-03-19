По Бенгази нанесен авиаудар

Несмотря на то, что над Ливией объявлена бесполетная зона, военный самолет в субботу нанес удар по юго-западной части ливийского города Бенгази, основной базы противников Муамара Каддафи.



Сообщается, что над районом авиаудара поднялись два столба дыма. Ранее агентство Рейтер сообщало, что правительственные войска находятся на расстоянии уже 20 километров от Бенгази.



По данным телеканала "Аль-Джазира", на подступах к городу уже происходят столкновения повстанцев и ливийских сил безопасности.