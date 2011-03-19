Кабель питания высокого напряжения успешно подключен сегодня к аварийной АЭС "Фукусима-1". Работы по восстановлению системы охлаждения энергоблока ведутся несмотря на смертельно опасный уровень радиации.



В настоящее время специалисты налаживают систему электроснабжения внутри АЭС, где сохраняется крайне высокий уровень облучения. После этого будет проводиться проверка состояния охлаждающего оборудования вначале на втором, а потом на первом, третьем и четвертом энергоблоках.