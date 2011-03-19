В Японии из-под завалов спасли мужчину через 8 дней после землетрясения
19 марта 2011, 07:03 [ «Аргументы Недели» ]
Спустя 8 дней после страшного землетрясения в Японии, число жертв которого составило не менее 6911 человек, спасателям удалось извлечь из-под завалов живого человека.
Мужчина был спасен в городе Кесеннума в префектуре Мияги, наиболее сильно пострадавшей 11 марта в результате подземных толчков магнитудой 9,0 и последовавшего за ними десятиметрового цунами, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник в военном командовании страны.
Поиски людей под завалами продолжаются.