В Японии из-под завалов спасли мужчину через 8 дней после землетрясения

Спустя 8 дней после страшного землетрясения в Японии, число жертв которого составило не менее 6911 человек, спасателям удалось извлечь из-под завалов живого человека.



Мужчина был спасен в городе Кесеннума в префектуре Мияги, наиболее сильно пострадавшей 11 марта в результате подземных толчков магнитудой 9,0 и последовавшего за ними десятиметрового цунами, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник в военном командовании страны.



Поиски людей под завалами продолжаются.