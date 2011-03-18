Обама пригрозил Каддафи военными действиями, если тот не подчинится

Президент США Барак Обама заявил, что если ливийский лидер Муамару Каддафи не подчинится требованиям Совета безопасности ООН то резолюция, принятая странами организации будет реализовываться военными действиями.

Резолюция, принятая в четверг Советом безопасности ООН предполагает возможность проведения иностранной военной операции против режима Каддафи. Резолюция предусматривает введение бесполетных зон над Ливией и "принятие всех необходимых мер" для защиты мирных граждан от сил ливийского лидера Муаммара Каддафи, исключая любую форму иностранной оккупации в любой части территории Ливии.





