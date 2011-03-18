Возле офиса министра здравоохранения Афин сработала самодельная бомба

Самодельное взрывное устройство из нескольких газовых баллончиков взорвалось возле входа в офис министра здравоохранения Греции Андреаса Ловердоса в центре Афин.

После взрыв возник пожар, который однако не нанес зданию разрушений. Никто из людей не пострадал. Как сообщает РИА Новости, ответственность за подобные нападения на членов правительства Греции берут на себя левацкие группировки. По всей видимости, в данном случае был объявлен протест против реформ в здравоохранении. В частности против многомиллионных сокращений ассигнований на больницы и лекарственное обеспечение застрахованных. Эта мера призвана снизить бюджетный дефицит Греции.