Началась эвакуация из Японии 800 россиян, а также цирка Никулина - Шойгу

МЧС России сегодня планирует сделать пять авиарейсов, чтобы эвакурировать из Японии в Хабаровск и Владивосток российских граждан, которые ожидают в аэропорту Нарито.

Как сообщил на заседании Совбеза России глава МЧС Сергей Шойгу около двух тысяч официально зарегистрированных граждан России и выходцев из страны хотели бы выехать из Японии. За последние несколько дней регулярными авиарейсами были вывезены 1 тысяча 936 человек.

«Сегодня Цирк Никулина эвакуируют. Началась поэтапная эвакуация 800 граждан России из аэропорта Нарито», – сказал Шойгу.