Полицейские Йемена расстреляли демонстрантов - 30 погибших и около 200 раненых
18 марта 2011, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]
Полиция Йемена расстреляла толпу людей, требовавших отставки президента Али Абдуллы Салеха на главной площади Саны. Телеканал Al Jazeera сообщает о 30 погибших и 200 раненых.
На антиправительственную демонстрацию в столице Йемена Сане собралось около тысячи людей. Как сообщают очевидцы, полицейские во время разгона демонстрации открыли огонь по толпе из соседних зданий, используя боевые патроны. В больницу отправлены более 200 раненых, многие находятся в тяжелом состоянии.