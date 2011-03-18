Полицейские Йемена расстреляли демонстрантов - 30 погибших и около 200 раненых

Полиция Йемена расстреляла толпу людей, требовавших отставки президента Али Абдуллы Салеха на главной площади Саны. Телеканал Al Jazeera сообщает о 30 погибших и 200 раненых.



На антиправительственную демонстрацию в столице Йемена Сане собралось около тысячи людей. Как сообщают очевидцы, полицейские во время разгона демонстрации открыли огонь по толпе из соседних зданий, используя боевые патроны. В больницу отправлены более 200 раненых, многие находятся в тяжелом состоянии.