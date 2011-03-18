Власти Ливии заявили о прекращении огня против оппозиционных сил

Сегодня в Триполи министр иностранных дел Ливии Муса Куса заявил о введении в стране режима прекращения огня против оппозиционных сил, об этом сообщает Reuters.



Власти Ливии объявили о немедленном прекращении всех боевых действий против оппозиционных сил и взяли на себя обязательства - действовать в соответствии с принятой резолюцией Совбеза ООН. Также, власти Ливии обязались обеспечить безопасность иностранных граждан и не замораживать их финансовые счета на территории страны.





