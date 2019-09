В ресторанах и суши-барах отказываются от японских продуктов, опасаясь, что рыба, поставляемая из страны, находящейся на грани атомного кризиса, может содержать радиоактивные вещества.



Издание The Business Week сообщает, что управляющие заведениями японской кухни беспокоятся о безопасности своих клиентов и посетителей. Сари Йонг, пресс-секретарь крупнейшего в Азии холдинга Shangri-La Asia, в который входят многочисленные отели и рестораны класса люкс, сказала: "Безопасность наших гостей – это наш приорет. Мы остановили импорт свежих продуктов из Японии в качестве предосторожности".



Отказались от покупки рыбы и других продуктов из Японии китайская компания The Mandarin Oriental International Ltd и руководство гонконгского отеля Four Seasons.



Власти США и Великобритании обратились к гражданам своих стран - временно воздержаться от покупки японских продуктов и товаров, пока ситуация в Японии не нормализуется.



Агентство Associated Press ранее сообщило, что у пассажиров, прилетевших из Японии в США, был обнаружен повышенный уровень облучения. А корпорация Nissan сегодня начала проверку всех автомобилей, произведенных в Японии, на наличие радиоактивного загрязнения, чтобы "успокоить общественность".