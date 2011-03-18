Из-за продолжающихся подземных толчков в Японии может проснуться вулкан Фудзияма, который в последний раз извергался в 1707 году, такой прогноз сделали японские специалисты.



Согласно прогнозам специалистов Исследовательского центра сейсмологии, вулканологии и предотвращения катастроф при университете города Нагойя, последние землетрясения на полуострове Идзу в префектуре Сидзуока, где расположен неофициальный символ Японии - вулкан Фудзи, могут послужить толчком к возобновлению извержений спящего вулкана. В районе этой горы 15 марта произошло землетрясение магнитудой 6,0, гипоцентр которого находился на глубине 10-14 километров. Таких толчков в непосредственной близости от Фудзиямы не было в этом районе уже 10 лет и сейчас, по-видимому, возобновились вновь.



Главный метеоролог сайта TheWeatherSpace.com Кевин Мартин пояснил, что землетрясения производят волновой эффект, а такое катастрофическое землетрясение, которое произошло в Японии 11 марта "вполне может повлиять на зоны разломов и резервуары магмы, находящиеся по пути распространения его действия. Весьма возможно, что землетрясения связаны между собой, и впереди нас ждет нечто еще более масштабное. А ведь Фудзи не извергалась триста лет", передает ИТАР-ТАСС.