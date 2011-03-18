Российские спасатели продолжают работу в Японии

Российские специалисты, работающие в Японии, обследовали около 100 кв км территории, извлекли из-под завалов 112 тел погибших, сообщила "Аргументам.ру" представитель МЧС Елена Смирных.

Живых пострадавших обнаружить, к сожалению, не удалось.

Спасатели обеспечены всем необходимым: с топливом, также как и с продовольствием и водой, проблем не возникает. Кроме того, дополнительное топливо закуплено у японской стороны.

Фоновые значения радиации в районе работы российских спасателей составляют 0,3 - 0,4 микрозивертов в час, что ниже допустимых значений. За все время работы спасателей МЧС в зоне их ответственности уровень радиации ни разу не превысил предельно допустимую концентрацию.

В ближайшее время российские специалисты переместятся на запад острова.

В районе города Сендай российские спасатели совместно с японской стороной собрали группу из 35 граждан России, находившихся в этом районе. Среди них съемочная группа телеканала РЕН ТВ, которая освещала события в Японии и оказалась недалеко от Сендая. Всех этих людей вывозят транспортом, предоставленным Японией, в Ниигату. Планируется, что вскоре они будут доставлены в Россию, здоровью россиян ничто не угрожает.