С ведома официального Вашингтона в Ливию начались поставки оружия из Египта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в США и в мятежном ливийском правительстве.



В основном в Ливию из Египта поступает стрелковое оружие, это - автоматы и патроны к ним.



По информации издания, это первый обнародованный случай поставки оружия повстанцам в Ливии.



Напомним, народное восстание идет в Ливии с середины февраля, они борются против режима Муамара Каддафи, правящего в этой стране более 40 лет.



В связи с событиями в Ливии члены Лиги арабских государств ранее приняли решение установить контакты с мятежным ливийским правительством в городе Бенгази. ЛАГ призвала ООН закрыть воздушное пространство над Ливией, чтобы против ливийских повстанцев не могли применять ВВС. В дальнейшем Совбез ООН принял резолюцию, согласно которой воздушное пространство страны объявлено бесполетной зоной. В то же время НАТО объявило, что готово к участию в международной военно-воздушной операции против Ливии.



