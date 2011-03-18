Сегодня начальник российского Генштаба Николай Макаров заявил, что в военной операции в Ливии Россия участвовать не будет, об этом сообщает Agence France-Presse.



Совет безопасности ООН принял резолюцию, объявляющую воздушное пространство Ливии бесполетной зоной. В резолюции говорится: если огонь в Ливии не будет прекращен, то мировое сообщество оставляет за собой право на любые меры по защите мирного ливийского населения, за исключением военного вторжения.



Сегодня же утром представитель правительства Франции Франсуа Баруэн объявил, что операция в Ливии начнется в течение нескольких часов, силы НАТО готовы нанести авиаудары по стране. О своем участии в операции объявили Франция и Норвегия.



Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску также подтвердила о готовности НАТО к участию в международной военно-воздушной операции против Ливии.