По Международной семибалльной шкале оценки ядерных событий INES Япония сегодня повысила уровень радиационной угрозы в районе аварийной АЭС "Фукусима-1" - до пяти баллов, сообщает Agence France-Presse.



По этой же шкале высший седьмой уровень был присвоен аварии на Чернобыльской АЭС.



Японские специалисты классифицируют случившееся на АЭС "Фукусима-1", как "инцидент с серьезными последствиями". Сегодня масштаб катастрофы на японской АЭС становится сравнимым с катастрофой на АЭС "Три-майл Айленд", которая случилась в США в 1979 году в Пенсильвании.



