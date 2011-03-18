Над реакторами японской АЭС могут возвести бетонные саркофаги

Сегодня компания Tokyo Electric Power заявила, что над разрушенными землетрясением и цунами энергоблоками АЭС "Фукусима-1" возможно возведение бетонного саркофага.

Саркофаг станет средством защиты от дальнейшего выброса радиоактивных веществ, передает ИТАР-ТАСС. Однако в настоящее время необходимо охладить реакторы АЭС для предотвращения новых взрывов в энергоблоках, которые грозят тяжелейшими последствиями. Если реактор не охладить в достаточной мере, произойдет новый выброс радиации. Температура на АЭС в хранилище отработанного ядерного топлива превышает норму в несколько раз, уровень охлаждающей жидкости падает. Специалисты предупреждают, если не остановить этот процесс, ситуация может привести к самопроизвольной цепной реакции, то есть ядерному взрыву.



Заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Александр Бычков считает, что сейчас говорить об этом преждевременно, "ситуация тяжелая, но она контролируется персоналом АЭС". Он подчеркнул, что сейчас нет оснований пугать людей ядерным взрывом - самопроизвольной цепной реакцией. Он рассказал: "В реакторах, по нашим оценкам, произошло разрушение оголившихся тепловыделяющих сборок. Но это совсем не то, что называют термином "мелтдаун" - расплавление. Если бы это случилось, мы наблюдали совсем иную радиационную картину на площадке АЭС".