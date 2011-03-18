Над японской АЭС поднимаются клубы белого дыма

Сегодня на японской АЭС "Фукусима-1" после проведенных работ по охлаждению реакторов, из второго, третьего и четвертого реакторов поднимаются клубы белого дыма, передает агентство Reuters.



По данным агентства, причина появления белого дыма пока не установлена. В свою очередь, представитель японского ядерного агентства подтвердил информацию о дыме, но только из второго реактора.



К настоящему моменту, по неподтвержденным данным, на АЭС погибли пятеро рабочих, которые занимались ликвидацией аварии на АЭС. Еще 21 человек пострадал и двое рабочих пропали без вести. В общей сложности, внутри здания АЭС работают 50 человек, среди них - военнослужащие, полицейские, пожарные, контрактники. Эти люди выполняют свой долг, понимая, что не вернутся к своим семьям, с которыми они уже попрощались.

Как пояснили эксперты, в момент взрыва на японской АЭС уровень радиации достигал 400 миллизивертов, а радиация в помещениях внутри АЭС должна быть еще более высокой. Но пока об уровне радиации внутри зданий не сообщается.