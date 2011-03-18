Семьи российских дипломатов уезжают из Японии

В связи со сложившейся ситуацией в Японии семьи российских дипломатов уезжают из страны. Они едут на общих основаниях, как и все остальные граждане, об этом сообщил сотрудник посольства России.



Сотрудник посольства рассказал: "В настоящее время из посольства уезжают семьи дипломатов - те, кто хочет уехать. На общих основаниях они за собственные средства покупают билеты и уезжают. Это временно. Все оставляют здесь свои вещи. Многие просто сдвинули график своего отпуска".



По его словам, в посольстве никакой эвакуации не происходит, передает РИА Новости.