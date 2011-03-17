В Японии власти не будут продолжать в пятницу заливку водой третьего энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1". Высокий уровень радиации вблизи атомной электростанции станции представляет угрозу здоровью людей, передает телеканал NHK.

Напомним, уровень радиации начал расти на станции "Фукусима-1"» после тогосегодня вечером пожарные начали закачку воды под высоким давлением в аварийный третий реактор АЭС. Японские СМИ сообщали ранее, что высокая радиация не позволяет использовать водометы для охлаждения третьего энергоблока.

В Японию в четверг вылетел гендиректор МАГАТЭ Юкио Амано. Возможно, он посетит аварийную станцию.

Премьер-министр РФ Владимир Путин совершит рабочую поездку 19 марта на Сахалин. Глава правительства займется вопросами поставок газа. Япония после разрушительного землетрясения и аварий на АЭС, обратилась к России с просьбой увеличить поставки углеводородов.

По посдедним данным, жертвами стихии в Японии страли 5692 человека. Число пропавших без вести превышает 9,5 тысяч человек.