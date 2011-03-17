Число жертв в Японии достигло 5692 человек

В Японии 5 тысяч 692 человека погибло в результате стихийных бедствий - самого мощного землетрясения в истории страны и последовавшего за сильными толчками цунами. Пострадали в результате стихии более 2400 человек.

По данным Национального агентства Японии, без вести пропали 9,5 тысячи человек. МИД Японии получил запросы о выяснении судеб 500 иностранных граждан, пропавших без вести во время стихийного бедствия.

Серия землетрясений в Японии продолжается, сегодня в районе восточного побережья Хонсю, по данным Европейско-Средиземноморский сейсмологического центра, зафиксировано 14 подземных толчков магнитудой от 4,8 до 6. В ночь на 16 марта на побережье густонаселенной японской провинции Канто произошло ещё одно землетрясение магнитудой 6,0.

После этого подземного удара стало известно о новом пожаре на АЭС в Фукусиме, где на четвёртом энергоблоке произошло новое возгорание.

В Японии развернут международный лагерь спасателей. 165 спасателей МЧС РФ помогают пострадавшей в результате стихии стране.

Самолет МЧС России прибудет сегодня в Японию, чтобы забрать россиян, желающих покинуть страну.