Уровень радиации после применения водометов на АЭС в Японии вырос

После применения водометов на АЭС в городе Фукусима уровень радиации на станции вырос, сообщает Kyodo со ссылкой на данные компании Tokyo Electric Power.



Напомним, сегодня в Японии было принято решение - использовать водометы для охлаждения реакторов на АЭС в Фукусиме, так как уровень радиации возле АЭС не снизился.



Для охлаждения реактора на АЭС были использованы также и военные вертолеты. Пытаясь охладить реактор, вертолеты подлетали к станции и выливали воду, но из-за опасного уровня радиации над реактором от вертолетов пришлось отказаться.



Японские власти надеются, что вскоре удастся возобновить подачу электричества к АЭС. Тогда удастся возобновить работу системы охлаждения.