В Японии водометы начали заливать водой третий реактор АЭС «Фукусима-1»

Водометы начали заливать водой третий реактор АЭС «Фукусима-1». Таким образом японские власти пытаются охладить реакторы станции. Ранее это было невозможно из-за высокого уровня радиации.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японский телеканал NHK. Водометы начали охлаждение третьего реактора. В четверг, 17 марта, стало известно, что уровень радиации возле АЭС «Фукусима-1» не снизился, несмотря на попытки японских военных этой ночью залить реакторы водой с вертолетов, передает Газета.ру.