В Китае обнаружен новый вирус, от которого уже погибли 36 человек

В Китае обнаружен ранее неизвестный вирус, от которого уже погибли 36 человек в шести провинциях страны, он получил название SFTSV - "Эс-Эф-Ти-Эс-Ви".



По информации Китайского центра контроля и предотвращения болезней, вирус вызывает лихорадку, поражает внутренние органы, нарушая их работу. У больных отмечается повышение температуры, при этом в крови уменьшается количество тромбоцитов, уменьшается содержание лейкоцитов.



С 2009 года по 2010-й год в Китае отмечались вспышки этого забоевания. За это время этим вирусом заболели 171 человек, из них к сентябрю 2010 года скончались 36.



На сегодняшний день удалось установить возбудителя заболевания, который относится к буньявирусам. Многие из них очень опасны для человека. К примеру, к семейству этих вирусов относятся возбудители таких болезней, как Крымская геморрагическая лихорадка и лихорадка Конго, передает ИТАР-ТАСС.