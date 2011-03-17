В водопроводной воде в городе Фукусима обнаружена радиация

В водопроводной воде японского города Фукусима, который расположен в 80 километрах от АЭС, обнаружена радиация, уровень загрязнения воды - незначительный.



Проведенная экспертиза показала, что радиоционное загрязнение водопроводной воды неопасно для здоровья людей. А повторные экспертизы вообще не выявили радиационного загрязнения в воде, сообщает Reuters.



По последним данным, уровень радиации в районе АЭС в течение последних 12 часов снижался. Согласно замерам, в среду в 17.00 радиация у главных ворот станции составляла 752 микрозиверт в час. Уже в чертверг в 05.00 радиация в этом же месте составила 338 микрозиверт в час - этот уровень все еще выше нормы, но он не представляет серьезной опасности.



Глава комиссии по ядерному регулированию США Грегори Яцко заявил накануне, что в охлаждающем бассейне четвертого энергоблока АЭС "Фукусима-1", где находится отработанное ядерное топливо, полностью выкипела вода. А это значит, что разрушение топливных стержней из-за перегрева неизбежно и чревато выбросом в атмосферу радиоактивных веществ.



По его словам, люди, находящиеся в районе АЭС, могут получить смертельную дозу радиации.



