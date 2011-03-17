Японию снова трясло, сила толчков составила 5,8 баллов

Японию сегодня снова трясло, землетрясение магнитудой 5,8 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США.



Эпицентр нынешнего землетрясения находился в 142 километрах к востоку от административного центра японской префектуры Иватэ города Мориока. Очаг землетрясения залегал на глубине 25,3 километра.



Сегодня же на юге Тихого океана в островном государстве Вануату также произошло землетрясение магнитудой 6,5. По данным Геофизической службы США, возможно зарождение локального цунами, оно может распространиться на сотни километров, предупреждение сопредельным государствам и морской службе уже передано.



Эпицентр землетрясения располагался в 77 километрах северо-западнее столицы Вануату города Порт-Вила, очаг залегал на глубине 26,6 километра. Информации о последствиях этого землетрясения пока нет.



