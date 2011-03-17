Число жертв разрушительной стихии в Японии превысило пять тысяч человек. В результате землетрясения и цунами в Японии погибли и пропали без вести более 13 тысяч человек.

Список погибших и пропавших без вести постоянно уточняется.

Напомним, 11 марта в 14:46 по токийскому времени в Японии произошло мощное землетрясение. По предварительным оценкам, сила подземных толчков в эпицентре достигала 8,9 балла по шкале Рихтера. В последующие часы отмечена серия повторных толчков меньшей силы. На тихоокеанском побережье Японии наблюдались цунами высотой до 10 метров.