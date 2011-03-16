Прокуратура: Берлускони 13 раз занимался сексом с несовершеннолетней

Согласно подсчетам прокуратуры Милана премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в начале прошлого года 13 раз вступал в сексуальные отношения с несовершеннолетней Каримой эль-Маруг по прозвищу Руби.



По данным следователей, на вечеринках премьера на его миланской вилле проституцией занимались еще 32 совершеннолетние девушки, сообщает "Эхо Москвы". Берлускони в свою очередь утверждает, что 33 девушки – это слишком даже для 30-летнего мужчины, а ему уже почти 75 лет.