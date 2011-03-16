В Японии работают ликвидаторы последствий взрыва в Чернобыле

В Японию прибыли ликвидаторы последствия взрыва на Чернобыльской АЭС. Как сообщает МЧС, сейчас группировка российских специалистов в Японии - самая большая из всех иностранных групп.



Сотрудники Российского института проблем безопасного развития атомной энергетики Валерий Стрижов и Владимир Асмолов прилетели в Токио вместе со спасателями на самолёте МЧС в 9:46 мск, сообщает РСН. Помогают ликвидировать последствия землетрясения более 160 российских спасателей.