В Японии работают ликвидаторы последствий взрыва в Чернобыле
16 марта 2011, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Японию прибыли ликвидаторы последствия взрыва на Чернобыльской АЭС. Как сообщает МЧС, сейчас группировка российских специалистов в Японии - самая большая из всех иностранных групп.
Сотрудники Российского института проблем безопасного развития атомной энергетики Валерий Стрижов и Владимир Асмолов прилетели в Токио вместе со спасателями на самолёте МЧС в 9:46 мск, сообщает РСН. Помогают ликвидировать последствия землетрясения более 160 российских спасателей.