Японскую продукцию рекомендовано проверять на радиоактивность

Евросоюз рекомендует государствам, куда Япония импортирует свою продукцию, проверять ее на радиоактивность. Об этом заявил представитель организации.



Ранее еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер заявил, что катастрофических последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" стоит ожидать в ближайшие часы. Известно, что на первом и третьем энергоблоках АЭС в Фукусиме началось частичное расплавление ядра реактора (частичный мелтдаун) при неработающей системе охлаждения.