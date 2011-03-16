Катастрофических последствий аварии на АЭС Евросоюз ждет в ближайшие часы
16 марта 2011, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]
Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер считает, что катастрофических последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" стоит ожидать в ближайшие часы. Ранее Эттингер называл происходящее там апокалипсисом.
"Ситуация выходит из под контроля. В ближайшие часы там могут произойти катастрофические события, которые могут представлять опасность жизни людей на острове", – сказал Эттингер.
Ранее стало известно, что на первом и третьем энергоблоках АЭС в Фукусиме началось частичное расплавление ядра реактора (частичный мелтдаун) при неработающей системе охлаждения.