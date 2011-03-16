К свадьбе принца Уильяма выпустили кружки не с тем принцем в роли жениха

К свадьбе британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон китайские производители сувениров выпустили памятные кружки с портретом жениха и невесты. Но вот только место рядом с красавицей Кейт занял на них принц Гарри.



Как сообщает Daily Telegraph, под портретом Гарри, родного брата Уильяма, написано «Уилл». Кружку производит Guandong Enterprises, ее можно заказать в Интернете за 9 фунтов 99 пенсов, без стоимости пересылки.



Сообщается, что в Сент-Джеймском дворце в курсе этого промаха китайских бизнесменов, однако от комментариев отказались.