К свадьбе принца Уильяма выпустили кружки не с тем принцем в роли жениха
16 марта 2011, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]
К свадьбе британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон китайские производители сувениров выпустили памятные кружки с портретом жениха и невесты. Но вот только место рядом с красавицей Кейт занял на них принц Гарри.
Как сообщает Daily Telegraph, под портретом Гарри, родного брата Уильяма, написано «Уилл». Кружку производит Guandong Enterprises, ее можно заказать в Интернете за 9 фунтов 99 пенсов, без стоимости пересылки.
Сообщается, что в Сент-Джеймском дворце в курсе этого промаха китайских бизнесменов, однако от комментариев отказались.