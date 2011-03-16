СМИ: Ванга предсказывала в 2011 году радиационную катастрофу

В пророчествах известной болгарской ясновидящей Ванги содержалась информация о радиационной катастрофе в 2011 году. Статьи об этом появились сегодня сразу в нескольких крупных российских СМИ.



"В результате выпадения радиоактивных осадков в Северном полушарии не останется ни животных, ни растительности", - цитирует слова прорицательницы "Комсомольская правда".



Это же пророчество Ванги приводит и газета "Твой день" со ссылкой на племянницу болгарской ясновидящей Красимиру Стоянову.



Радиоактивное облако, образовавшееся после взрывов на АЭС «Фукусима-1», которое, двинулось сначала в Тихий океан, уже загибается в сторону Евразии, добавляет "Комсомольская правда". Однако издание напоминает, что далеко не все пророчества, приписываемые Ванге, совпадали с реальными событиями, так что в данном случае речь может идти о простом совпадении.