Змея укусила фотомодель в грудь и умерла от отравления силиконом (ФОТО)

Во время фотосессии змея укусила фотомодель в грудь. Девушка отделалась испугом и уколом от столбняка, а вот пресмыкающееся вскоре погибло от отравления силиконом: змея прокусила имплант в груди модели.



Фотомодель из Израиля Орит Фокс слишком тесно прижала к своему пышному силиконовому бюсту удава, с которым вместе позировала перед объективами фотографа, сообщает британская Daily Mail. Удав не стерпел такого панибратства и впился зубами в грудь мисс Фокс. Съемку немедленно прекратили, а модель доставили в клинику. Однако, как выяснилось, помощь в первую очередь требовалась удаву. Спустя некоторое время он умер. Ветеринары сообщили, что погиб он от отравления силиконом.







