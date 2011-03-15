Мошенники воровали деньги через сайт сбора пожертвований для Японии

Мошенники создали сайт, с помощью которого похищали данные банковских карт у тех, кто пытался перечислить пожертвования для пострадавших от землетрясения в Японии.



Сайт мошенников предлагал пользователям ввести свои имя, фамилию, адрес электронной почты и реквизиты пластиковой карты, чтобы сделать пожертвование. На самом деле все эти данные похищались злоумышленниками. Представители антивирусной компании Trend Micro не сообщают, сколько человек уже было обмануто с помощью этого ресурса.