Мошенники воровали деньги через сайт сбора пожертвований для Японии
15 марта 2011, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]
Мошенники создали сайт, с помощью которого похищали данные банковских карт у тех, кто пытался перечислить пожертвования для пострадавших от землетрясения в Японии.
Сайт мошенников предлагал пользователям ввести свои имя, фамилию, адрес электронной почты и реквизиты пластиковой карты, чтобы сделать пожертвование. На самом деле все эти данные похищались злоумышленниками. Представители антивирусной компании Trend Micro не сообщают, сколько человек уже было обмануто с помощью этого ресурса.