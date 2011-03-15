Контроль за ситуацией на АЭС в Японии утерян - еврокомиссар по энергетике

Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер сообщил, что местные власти практически полностью потеряли контроль над ситуацией на АЭС "Фукусима-1", и назвал ситуацию "апокалипсисом".



"Мы говорим об апокалипсисе, и я считаю, это слово как нельзя лучше подходит к этой ситуации", - заявил Эттингер. - "Практически все вышло из-под контроля. Я не исключаю худшего (развития событий) в ближайшие часы и дни".



В связи с ЧП на японских АЭС Эттингер созвал во вторник в Брюсселе встречу министров энергетики стран ЕС, экспертов в области ядерной безопасности, а также поставщиков и операторов ядерных электростанций.