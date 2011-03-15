Леди ГаГа продает браслеты собственного дизайна в помощь пострадавшим в Японии

Леди Гага сообщила в Твиттер, что приняла участие в создании специальных браслетов, все деньги от продажи которых пойдут в помощь пострадавшим от землетрясения и цунами в Японии.



"Маленькие монстры, поддержите Японию с помощью этих браслетиков", – обратилась она к своим подписчикам. По словам певицы, она выступила дизайнером браслетов.



Большинство американских знаменитостей тоже пытаются внести вклад в общее дело: скандально известный Чарли Шин пообещал отдавать в Красный Крест по доллару с каждого билета на свои выступления, а вокалист поп-группы Linkin Park Майк Шинода выпустил специальные футболки.