Корпус второго реактора на аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии может быть поврежден, сообщает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.



По его словам, существует "вероятность того, что активная зона реактора повреждена". Из-за мощного землетрясения на АЭС "Фукусима-1" произошли взрывы на первом, третьем и втором энергоблоках и пожар на четвертом энергоблоке.