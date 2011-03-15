На АЭС "Фукусима-1" может быть поврежден корпус второго реактора
15 марта 2011, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]
Корпус второго реактора на аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии может быть поврежден, сообщает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.
По его словам, существует "вероятность того, что активная зона реактора повреждена". Из-за мощного землетрясения на АЭС "Фукусима-1" произошли взрывы на первом, третьем и втором энергоблоках и пожар на четвертом энергоблоке.