Lufthanza приостановила полеты в Токио из-за угрозы радиации

Авиакомпания Lufthanza приостановила полеты в Токио из-за радиационной угрозы. Теперь пассажирские рейсы авиакомпании будут приземляться в находящихся южнее аэропортах Осаки и Нагои.



Сообщается, что такие правила будут действовать до 20-го марта включительно. Все самолеты Lufthanza по возвращении из Японии будут проверяться на наличие радиации.



Известно, что схожие меры принимают и многие другие авиакомпании.