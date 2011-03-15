Lufthanza приостановила полеты в Токио из-за угрозы радиации
15 марта 2011, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]
Авиакомпания Lufthanza приостановила полеты в Токио из-за радиационной угрозы. Теперь пассажирские рейсы авиакомпании будут приземляться в находящихся южнее аэропортах Осаки и Нагои.
Сообщается, что такие правила будут действовать до 20-го марта включительно. Все самолеты Lufthanza по возвращении из Японии будут проверяться на наличие радиации.
Известно, что схожие меры принимают и многие другие авиакомпании.