Внезапный потоп сорвал первую в мире конференцию уфологов

Первая конференция уфологов в Австралии отменена из-за неблагоприятных метеоусловий. По словам организаторов, территория, выделенная для проведения встречи, неожиданно была затоплена.



Потоп начался, когда несколько человек прибыли на место запланированной встречи, в том числе, докладчик, который должен был произнести вступительную речь и задать тон всей конференции.



Селение Уайклифф Уэлл, где должна была пройти конференция, считается неофициальной "столицей НЛО Австралии" - именно в этом местечке якобы чаще всего замечают инопланетные объекты.