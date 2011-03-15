Новое землетрясение в Японии: подземные толчки ощущаются в центральных районах

Главное метерологическое упраление Японии сообщает о новом землетрясении, магнитуда которого составила 6,2 балла. Две серии подземных толчков произошли несколько минут назад в центральной части страны.



В Токио дрожали стены зданий, подземные толчки ощущались также в префектурах Мияги, Фукусима, Тиба, Канагава, Нагано, Сидзуоке.



Опасности возникновения цунами нет, сообщает РИА "Новости".



Подземные толчки были зафиксированы в 22.31 по местному времени (16.31 мск).