ВОЗ призывает не заниматься самолечением и не принимать препараты йода

В связи с авариями на японской АЭС "Фукусима-1" ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения, призывает людей не заниматься самолечением и не принимать препараты йода.



Такое обращение ВОЗ опубликовала в своем твиттере, где заявила: "Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать йодные таблетки. Не занимайтесь самолечением!". Особое внимание ВОЗ обращает на просьбу - не пить раствор йода для наружного применения. ВОЗ напомнила, что препараты йода имеют ряд противопоказаний, они защищают только от поражения радиоактивным йодом, но не другими радиоактивными элементами. Йодсодержащие таблетки и питьевые растворы предназначены для восполнения дефицита йода в бедных им регионах, а также для обеззараживания воды.



ВОЗ обеспокоена - в мире начался ажиотаж на препараты йода. Запасы препарата на складах тихоокеанских и некоторых других стран фактически исчерпаны. В азиатских странах люди обмениваются смс-сообщениями и электронными письмами и советуют друг другу - принимать любые препараты йода, в том числе спиртовой раствор для наружного применения. Крупные новостные компании региона разослали жителям Малайзии, Китая и Филиппин смс с рекомендациями конопатить щели помещений и обрабатывать шею в районе щитовидной железы раствором йода. Из-за этого все запасы антисептика были раскуплены.



Крупнейшие американские поставщики йода NukePills.com и Anbex сообщили, что их склады уже опустошены, при этом заказы на продукцию продолжают постоянно поступать. На тихоокеанском побережье США йодные таблетки раскуплены во всех магазинах. На онлайн-аукционе eBay цена упаковки с 14 таблетками йодида калия доходит до 540 долларов.

Для справки. Препараты йода применяются при выбросах радиоактивных изотопов этого элемента – обычный йод насыщает щитовидную железу, после чего она не накапливает канцерогенные радиоактивные изотопы. Для защиты от других источников излучения йод бесполезен, сообщает Медпортал.ру.