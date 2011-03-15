Сегодня япониские СМИ сообщают, что на АЭС "Фукусима-1" уровень радиации на аварийном четвертом энергоблоке столь высок, что затрудняет нормальную работу персонала.



Из-за очень высокого уровня радиации на АЭС невозможен контроль над состоянием реактора, сообщает Kyodo.



"Токийская энергетическая компания" (Tokyo Electric Power Company) подтверждает, что уровень радиации настолько высок, что персоналу компании не рекомендуется оставаться в залах станции. Однако, насколько повышен уровень радиации, не сообщается.