Ситуации на аварийной АЭС присвоен шестой из семи уровней опасности

Ситуации на аварийной японской АЭС "Фукусима-1" присвоен шестой из семи возможных уровней опасности по международной шкале ядерных событий (INES).

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на французское Агентство по ядерной безопасности (ASN).



Ранее ситуации был присвоен четвертый уровень, и источники заверяли, что речь о повышении до пятого не идет. Известно, что пятый уровень по международной шкале ядерных событий говорит об аварии с риском за пределами площадки, когда происходит тяжелое повреждение активной зоны реактора или радиационных барьеров.



Между тем, «Токийская энергетическая компания» (Tokyo Electric Power Company) сообщает: уровень радиации настолько высок, что персоналу компании не рекомендуется оставаться в залах станции.