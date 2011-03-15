После землетрясения в Японии проснулся вулкан Синмоэ

В Японии после катастрофического землетрясения и цунами, взрывов на АЭС на юго-западе страны проснулся вулкан Синмоэ, который находится в 1500 километрах от района землетрясения.



Специалисты пока не могут утверждать точно, стало ли землетрясение и цунами причиной извержения вулкана, который выбрасывает в воздух камни и пепел на высоту до четырех километров. Но уже сегодня вулканической активности было присвоено три балла из пяти по шкале опасности.



Власти префектуры Миядзаки, где извергается вулкан, начали эвакуацию людей из опасной зоны, передает агентство Джихан.



