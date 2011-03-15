Генеральный секретарь правительства Японии заявил журналистам на пресс-конференции, что уровень радиации на входе в аварийную АЭС "Фукусима-1" во второй половине вторника снизился более чем в 20 раз.



В 15.30 по местному времени уровень радиации составлял 596,4 микрозивертов.

Ранее на аварийной АЭС произошло возгорание в хранилище отработанного ядерного топлива ( ОЯТ ). Пожар был оперативно потушен сотрудниками АЭС и спасательных служб Японии. По данным МАГАТЭ, в результате произошедшего пожара, который был вызван взрывом скопившегося в блоке АЭС водорода, произошла утечка радиации в атмосферу.